Группу «На-На» обвиняют в плагиате композиции «Фаина»

Своими наблюдениями по поводу музыкальный критик Олег Кармунин поделился в рамках Ютуб-шоу «Истории русской попсы».
Культурный деятель утверждает, что главная тема "Фаины" "подслушана" "На-на" у Сезен Аксу.
Композиция турчанки называется "Şinanay".
В одном из недавних интервью Бари Алибасов заявлял, что так и задумано. Он утверждал, что давно знаком с исполнительницей, а "Фаина" была чем-то вроде совместного проекта.
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