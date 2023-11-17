Группу «На-На» обвиняют в плагиате композиции «Фаина»

Своими наблюдениями по поводу музыкальный критик Олег Кармунин поделился в рамках Ютуб-шоу «Истории русской попсы».

Культурный деятель утверждает, что главная тема "Фаины" "подслушана" "На-на" у Сезен Аксу.

Композиция турчанки называется "Şinanay".

В одном из недавних интервью Бари Алибасов заявлял, что так и задумано. Он утверждал, что давно знаком с исполнительницей, а "Фаина" была чем-то вроде совместного проекта.