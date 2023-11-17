Брайан Шоу, также известный как «Гигантор», - 37-летний силач из США

Камни Динни названы в честь знаменитого шотландского силача Дональда Динни, который в 1860-м году голыми руками пронёс их по ширине моста Потарх длиной 5 метров 20 сантиметров.
Камни Динни вновь обнаружили в 1953 году, с тех пор их подняло чуть больше сотни силачей, в том числе и несколько женщин.
Но Брайан не только поднял их, но и пронёс, установив новый рекорд. Общий вес камней составляет более 330 килограммов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__