Брайан Шоу, также известный как «Гигантор», - 37-летний силач из США

Камни Динни вновь обнаружили в 1953 году, с тех пор их подняло чуть больше сотни силачей, в том числе и несколько женщин.

Но Брайан не только поднял их, но и пронёс, установив новый рекорд. Общий вес камней составляет более 330 килограммов.