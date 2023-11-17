Лолита сорвала концерт в Сургуте и попала на штраф в 3 000 000 рублей

Речь идет о концерте Лолиты Милявской в Сургуте в 2020 году, который был отменен из-за карантина.

Примечательно, что аванс за выступление певица не посчитала нужным вернуть, а по нему набежали проценты.

Знаменитость предлагала перенести выступление на более поздний период, но произошла путаница с бумагами, из-за чего переговоры длились з года.

К счастью, обе стороны конфликта пришли к соглашению.

Известно, что сумму аванса в 2 800 000 российских рублей Лолита должна вернуть в течение 20 дней со дня подписания соглашения.