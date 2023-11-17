Алибасову сделали операцию на позвоночнике

Сын Бари Алибасова в интервью изданию kp.ru рассказал, что отца стали мучить проблемы со спиной после падения с третьего этажа.

Музыкальный продюсер проходил в связи с этим курс массажа, прибегал к иглоукалыванию, носил ортопедический корсет, но все было тщетно.

Наследник культурного деятеля сообщил, что медики никак не могли определить причину недомогания.

Позднее выяснилось, что один из позвонков Алибасова неправильно сросся, в результате чего выступал на сантиметр.