Безумные трюки горных козлов, которые своим мастерством превосходят даже профессиональных скалолазов

Альпийские козлы (ибексы) живут только в горах, да еще и на огромной высоте - примерно 3,5 тысяч метров над уровнем моря.

Раньше они жили только в Альпах, пока, благодаря человеку, не превратились в исчезающий вид. Потом люди опомнились, стали размножать уникальных животных и расселять их в других регионах.

Одно из главных достоинств самцов, из-за которого, собственно человек и устроил жестокую охоту на них, - это роскошные рога - огромные, бугристые и слегка закрученные.

А еще это отменные скалолазы, залезают на такие кручи, на какие позарятся разве только самые отчаянные альпинисты.

Вершины козлы покоряют благодаря уникальной анатомии. Копыта способны раздвигаться и хорошо сцепливаются с любым мало-мальским выступом на скале.

Также копыта у горных козлов могут в короткие сроки регенерировать поврежденные ткани, поэтому они всегда в отличном состоянии. Особеной прыти этим животным добавляет редкостная прыгучесть, в этом они действительно виртуозы.

Весной самцы устраивают настоящие бои за самок, победителями становятся самые опытные и зрелые. Потомство самки дают небольшое, максимум 1-2 козленка. При этом детеныши уже с первых дней жизни могут спокойно лазать по горам.