Эрнст предложил выпустить российский аналог Евровидения без политических ограничений

Константин Эрнст заверил, что все страны смогут представлять свои композиции в рамках конкурса "Интервидение".

Проект планируется запустить уже со следующего года.

Генеральный директор Первого канала обратил внимание, что РФ надеется на активное участие государств БРИКС, предлагает «всем другим странам присоединиться».

По словам Эрнста, это песенный конкурс, судейство в котором будет доверено национальному жюри.