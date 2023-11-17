Загадочные и невероятные бинтуронги: «кошачьи медведи», которые почему-то пахнут попкорном

Необычные представители фауны отличаются короткими ножками, жесткой темной шерстью и неуклюжестью, а еще у них есть длинный хвост.

Масса тела - примерно 14 кг, длина туловища - 60-95 см. Обитают эти создания на деревьях, проявляют активность по ночам.

Бинтуронги - хищники, питаются птицами, рыбой, падалью. Лазать по веткам им помогает ловкий хватательный хвост.

Прыгать эти кошкомедведи не умеют, перелезают с дерева на дерево медленно и очень осторожно.

Людям они не пакостят, чудо-животных иногда даже держат как домашних зверьков. Бинтуронги могут быть очень милыми, легко привыкают к человеку и хорошо идут на контакт.

У бинтуронгов есть одна необычная особенность - они выделяют сильных запах попкорна, именно так пахнет моча животных.

Почему это так, откуда берется уникальный аромат - над этими вопросами долго думали ученые.

В моче выявили 29 химических соединений и нашли-таки то вещество, которое придает жидкости запах попкорна (2-ацетил-1-пирролин).

Оно синтезируется в организме, когда выделения соприкасаются с бактериями и прочими микроорганизмами на коже и мехе животных.

Так бинтуронги метят территорию и различают самок среди себе подобных.

У самок концентрация ароматизирующего вещества гораздо ниже, чем у самцов.