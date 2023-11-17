Песков сообщил, что не поклонник творчества Моргерштерна

Дмитрий Песков не забыл высказаться также о желании Моргерштерна вернуться в РФ, где он хочет продолжить выступать.

Ранее Алишер Валеев (настоящее имя певца) предположил, что для прощения ему придётся съездить на фронт.

Песков же ответил, что артисту никто не намерен "давать гарантий, что всё будет хорошо". О том, чем может закончиться поездка Моргенштерна на фронт остается только догадываться.

"Крепкие, суровые парни" в зоне СВО могут не понять появление рэпера на "их" территории.