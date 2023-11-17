Полиция Нью-Йорка обнаружила на Манхэттене склад с поддельными товарами на сумму в 1 млрд долларов

Общая стоимость обнаруженного товара оценивается в 1 миллиард долларов. Находку уже объявили "крупнейшей партией контрафакта в американской истории".

В одном из помещений, предназначенных для хранения, которые расположены на Манхэттене, выявили и изъяли 219 тысяч единиц одежды, обуви, сумок и прочих аксессуаров. Очевидно, всю эту липовую продукцию собирались продавать на улицах Нью-Йорка и других американских городов.

Как полагают правоохранительные органы США, в таких масштабных схемах реализации поддельных товаров виновны двое мужчин, которых успели задержать. Это 38-летний Адама Соу и 48-летний Абдулай Джалло.

Подпольным бизнесом на черном рынке они занимались уже несколько месяцев, минимум с января нынешнего года. Сейчас за торговлю контрафактными товарами преступникам грозит 10 лет тюремного срока.