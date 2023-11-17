Гостиницу Ротару в Крыму хотят изъять в пользу государства

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что недвижимость в собственности не делает Софию Ротару крымчанкой.

По мнению политика, Ротару не разделяла позицию жителей республики по многих вопросам и не вносила вклада в ее функционирование.



Константинов обратил внимание, что в Крыму продолжает действовать антитеррористическая комиссия. Подробности её работы не раскрываются.

Новость о национализации крымской недвижимости украинской артистки появились в начале ноября текущего года.