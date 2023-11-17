Американка пришла в шок, узнав, что Аляска не остров, а часть материка

14:15 2023-11-17
Американка пришла в шок, узнав, что Аляска не остров, а часть материка

Видео в Тик Ток, где она призналась в своем незнании географии, набрало около миллиона просмотров.

Одна из жительниц США в Тик Ток заявила: она была в шоке, узнав, что Аляска - это не остров, и туда можно доехать на машине. По словам американки, эту "новость" ей сообщил ее канадский бойфренд.

Сабриена Абрре также призналась, что не осознавала, насколько велика Аляска. Она считала, что штат Техас ее намного больше.

Аляска - крупнейший штат США, который граничит с канадской территорией Юкон и самой западной провинцией Британская Колумбия, которая находится между штатом и остальной частью США.

Так как это один из несмежных штатов США (наряду с Гавайями), его часто показывают отдельно в рамке внизу карт Америки. По этой причине некоторые люди предполагают, что это не часть одного и того же массива суши.

Абрре, которая ошиблась таким же образом, предложила пересмотреть учебную программу, чтобы никто ее не повторил.

Видео, где девушка признается в своем незнании географии, просмотрели почти миллион пользователей. 

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