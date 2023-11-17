В центре Нью-Йорка обнаружили огромную партию контрафакта на 1,3 миллиарда долларов

14:32 2023-11-17
В центре Нью-Йорка обнаружили огромную партию контрафакта на 1,3 миллиарда долларов

Склады в Gotham Mini Storage были набиты сотнями тысяч поддельных сумок, одежды, обуви и других товаров высокого класса.

Сотрудники правоохранительных органов США изъяли на Манхэттене в Нью-Йорке поддельные товары на сумму 1,3 миллиарда долларов. По словам федеральной прокуратуры, это стало крупнейшей аферой с контрафактными товарами в истории США.

В рамках этого дела арестованы 38-летний Адам Соу и 48-летний Абдулай Джалло, которые заполнили склады в Gotham Mini Storage сотнями тысяч поддельных сумок, одежды, обуви и других товаров высокого класса.

По данным правоохранителей, с января по октябрь 2023 года мужчины сбывали поддельную дизайнерскую одежду и аксессуары. Федеральные агенты в сотрудничестве с полицией Нью-Йорка изъяли 219 000 подделок.

В своем заявлении комиссар полиции Эдвард Кабан заявил:

Мы продолжим упорно работать, чтобы привлечь к ответственности любого, кто стремится извлечь выгоду, продавая такие товары на черном рынке.

Если Соу из Квинса и Джалло из Манхэттена признают виновными, им может грозить до 10 лет тюремного заключения.

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