Мария Кац заявила, что иностранные певцы согласятся участвовать в российском аналоге Евровидения, но произойдет это не сразу

Мария Кац убеждена, что певцы из других государств согласятся участвовать в конкурсе, но не все сразу.

Артистка не сомневается, что такой конкурс, как "Интервидение" необходим РФ.

Она назвала идею Константина Эрнста о запуске российского аналога "Евровидения" замечательной. Подобный фестиваль нужен, по мнению Кац, так как страна должна быть предствалена на международной арене, а иностранный контент должны знать в России.

Знаменитость уверена, что скоро неприятие РФ в мире закончится.