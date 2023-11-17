Пригожин сообщил условие, при котором российский аналог Евровидения будет популярен

Иосиф Пригожин возмутился, что сначала россияне плясали вокруг «Евровидения», теперь будут заниматься тем же вокруг «Интервидения».

Музыкальный продюсер убежден, что нужно создавать свои проекты, а не бегать за чужими.

Пригожин не сомневается, что, если участникам не платить за участие в "Интервидении", то конкурс проваливается.

За первое место культурный деятель считает адекватной цифрой 1000 000 долларов, за второе - 500 000 у.е., за третье - 100 000 - 200 000 USD.