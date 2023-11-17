Пригожин сообщил условие, при котором российский аналог Евровидения будет популярен

15:12 2023-11-17
Пригожин сообщил условие, при котором российский аналог Евровидения будет популярен

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин убежден, что победителю "Интервидения" нужно выплачивать 1000 000 USD. Именно это и будет условием популяризации проекта.

Иосиф Пригожин возмутился, что сначала россияне плясали вокруг «Евровидения», теперь будут заниматься тем же вокруг «Интервидения».

Музыкальный продюсер убежден, что нужно создавать свои проекты, а не бегать за чужими.

Пригожин не сомневается, что, если участникам не платить за участие в "Интервидении", то конкурс проваливается.

За первое место культурный деятель считает адекватной цифрой 1000 000 долларов, за второе - 500 000 у.е., за третье - 100 000 - 200 000 USD.

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