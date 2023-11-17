Киркоров намерен выступить в кабаре-театре Crave, который славится обнаженными постановками

Филипп Киркоров намерен удивить своих фанатов смелым и очень неожиданным номером.

Он не раз признавался, что мечтает выйти на сцену кабаре-театра Crave. Оказалось, что очень скоро намерение знаменитости будет воплощено в жизнь.

В следующем году звезда сцены станет резидентом Crave.

Эта развлекательная площадка славится провокационными проектами с "обнаженными телами".

Первый спектакль с участием Киркорова пройдет 30 апреля 2024 года в день рождения исполнителя.

Событие певец посвятит 30-летию со дня кончины своей матери.