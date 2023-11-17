Киркоров намерен выступить в кабаре-театре Crave, который славится обнаженными постановками

Филипп Киркоров намерен удивить своих фанатов смелым и очень неожиданным номером.
Он не раз признавался, что мечтает выйти на сцену кабаре-театра Crave. Оказалось, что очень скоро намерение знаменитости будет воплощено в жизнь.
В следующем году звезда сцены станет резидентом Crave.
Эта развлекательная площадка славится провокационными проектами с "обнаженными телами".
Первый спектакль с участием Киркорова пройдет 30 апреля 2024 года в день рождения исполнителя.
Событие певец посвятит 30-летию со дня кончины своей матери.
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