Бузова по-прежнему влюблена в своего экс-супруга Тарасова

Ольга Бузова выложила в Сеть новое смешное видео, где пляшет с бутылкой.

Ролик знаменитость подписала так: «Когда бывший понял, что лучше тебя нет, а ты уже замутила с другим».

Поклонники закидали артистку комментариями: «Сколько можно страдать по Тарасову?», «Это после того, как Тарасов в гости позвал».

Напомним, что замужем за Дмитрием Тарасовым звезда экрана и сцены была с 2012 по 2016 год. Развод селебритис сопровождался громким скандалом.