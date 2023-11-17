В Таиланде обстреляли российской туристический автобус

Российские туристы едва не пострадали в странной перестрелке на Пхукете. На автобус с курортниками налетели бандиты с рогатками, сообщает Вокруг света.

Под обстрел, в частности, попали автобусы туроператора «Анекс тур». Местная полиция позже задержала двух подозреваемых.

В качестве вещдоков у бандитов изъяли 2 мотоцикла, 2 рогатки и 72 металлических шарика.

По предварительным данным, это - местная война турфирм. Задержанные рассказали, что им заплатил один из операторов туравтобусов. Налетчики в общей сложности получили 11 тысяч бат: по тысяче за автобус и тысячу как «чаевые».