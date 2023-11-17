Житель Полоцка заключён под стражу за жестокое убийство старушки в 2001 году

15:55 2023-11-17
Житель Полоцка заключён под стражу за жестокое убийство старушки в 2001 году

Полоцкая прокуратора постановила заключить под стражу мужчину, который виновен в убийстве пожилой женщины.

Известно, что в апреле 2001 года прокуратура Полоцкого района возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Дело не могли раскрыть более двадцати лет, однако теперь правоохранители установили виновного.

Им оказался 39-летний местный житель, который уже проходил свидетелем по данному делу об убийстве старушки. Грамотная работа следователей помогла правосудию свершиться.

Теперь злоумышленник отправлен под стражу до избрания новой меры пресечения. Действия мужчины подпадают под п.п.2,6 статьи 139 Уголовного Кодекса Беларуси.

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