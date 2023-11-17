Мужчина погиб при ночном пожаре в Волковыске

Пресс-служба МЧС Беларуси по Гродненской области сообщает, что в ночь с 16 на 17 ноября произошёл пожар в общежитии, расположенном на улице Калинина в Волковыске.

К моменту прибытия спасателей на первом этаже общежития уже было сильное задымление, ввиду чего сотрудники МЧС незамедлительно приступили к эвакуации находившихся в здании людей.

При осмотре одной из комнат спасатели обнаружили 57-летнего мужчину, который потерял сознание, надышавшись дымом. Пострадавшего оперативно вынесли на улицу, однако медики не смогли реанимировать жителя общежития, ввиду чего он скончался.