Звезду фильма «Один дома» Маколея Калкина удостоили звезды на голливудской «Аллее славы»

Актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в серии фильмов «Один дома», получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Лента.ру.

Его звезда на Аллее станет 2675-й по счету. Церемония вручения состоится 1-е декабря. 43-летний Калкин сыграл Кевина Маккалистера в двух лентах «Один дома» в 1990 и 1992 годах.

Поддержать актера придут актриса Кэтрин О Хара. сыгравшая маму героя в легендарной комедии, и актриса Наташа Лионн.

В марте СМИ сообщили, что Маколей Калкин и его супруга, актриса Бренда Сонг, во второй раз стали родителями.