Американский профессор придумал, как заселить своими клонами Луну

16:21 2023-11-17
Американский профессор придумал, как заселить своими клонами Луну

План ученого сродни фантастическим фильмам. Ключевую в роль в нем должны сыграть инопланетяне.

Физик Кен Ом к своим 86 годам составил завещание, где прописал, что нужно сделать с ним после смерти.

Ученый заключил контракт с компанией, специализирующейся на путешествиях в один конец. Мужчина заплатил фирме 12,5 тысячи долларов и изложил свой удивительный план.

Он выглядит так: ДНК ученого после его смерти отправляется на Луну. Там его находят инопланетяне, которые создадут на основе ДНК много клонов профессора.

Но, если что-то пойдет не так, и армию клонов у инопланетян создать не получится, потомки Кен Ома все равно смогут, посмотрев на Луну, вспомнить, что там «есть ДНК нашего старика Кена».

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