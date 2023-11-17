Американский профессор придумал, как заселить своими клонами Луну

Физик Кен Ом к своим 86 годам составил завещание, где прописал, что нужно сделать с ним после смерти.

Ученый заключил контракт с компанией, специализирующейся на путешествиях в один конец. Мужчина заплатил фирме 12,5 тысячи долларов и изложил свой удивительный план.

Он выглядит так: ДНК ученого после его смерти отправляется на Луну. Там его находят инопланетяне, которые создадут на основе ДНК много клонов профессора.

Но, если что-то пойдет не так, и армию клонов у инопланетян создать не получится, потомки Кен Ома все равно смогут, посмотрев на Луну, вспомнить, что там «есть ДНК нашего старика Кена».