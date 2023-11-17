Экс-возлюбленная Шона Комбса обвинила его в сексуальном насилии и рукоприкладстве

Кэсси (Кассандра Вентура) пожаловалась, что в 2018 году Шон Комбс изнасиловал ее после того, как она объявила, что расстается с ним.
Артистка уверяет, что рэпер постоянно поднимал на нее руку, накачивал спиртным и запрещенными веществами, заставлял носить в сумочке огнестрел, когда выходила на люди, заставлял заниматься сексом с мужчинами, зарабатывающими на услугах интимного характера.
По словам Кэсси, Комбс снимал процесс на видео, позднее пересматривая его.
Сейчас бывшая требует возмещения ущерба, при том, что юрист хип-хоп-исполнителя все отрицает.
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