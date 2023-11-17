Группу «Би-2» подозревают в государственной измене и финансировании террористов

Соответствующее обращение "Зова народа" опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Представители структуры утверждают, что ими был обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны членов популярного музыкального коллектива «Би-2».

Сообщается, что 16 ноября солист «Би-2» Егор Бортник (Лева) сообщил в запрещенной в РФ соцсети, что его группа помогает ВСУ при закупке оружия и военной техники.

В своей публикации члены «Зова народа» не забыли приложить скриншот "преступных" заявлений Егора Бортника.