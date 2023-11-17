Список артистов, которым Пугачева помогла стать популярными, опубликован

Известно, что Борис Моисеев стал звездой стараниями Аллы Пугачевой. Его танцевальное трио «Экспрессия» работало с исполнительницей. После того как он покинул коллектив певицы, стал исполнителем сам, выступал с артисткой дуэтом.

Ярослав Дронов в рамках программы "Фактор А" получил из рук Аллы Борисовны «Золотую звезду Аллы». Звезда Shaman зажглась не сразу, но в настоящее время "горит" очень ярко.

Гитарист Владимир Кузьмин стал популярным исполнителем с подачи и при сотрудничестве с Пугачевой.

Певица сделала звезду и из Сергея Зверева. Стилист и исполнитель рассказывал, что, когда его наставница была замужем за Киркоровым, а тот был на гастролях, Зверев все время проводил с артисткой.