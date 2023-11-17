Раймонд Паулс в 60-е годы, когда был еще молодым играл в ресторанах

Все это достаточно быстро привело Раймонда к серьёзной зависимости.

Композитор вспоминал, что в то время был пьяным практически всегда. Запои длились неделями. Однажды он не пришел на концерт, за что его уволили из Рижской филармонии.

Впереди маячила пропасть. Как признавался сам Паулс, он дошел до той черты, за которой мог потерять не только свою семью, но и жизнь.

Поэтому поддался на уговоры друзей и жены, которые убедили его лечь в больницу. После лечения Раймонд полностью отказался от алкоголя.

Он не позволяет себе выпить даже глоток шампанского или бокал пива в кругу друзей. И вот уже около полувека соблюдает сухой закон.

Так что мы с вами знаем именно этого Паулса — насквозь трезвого, мрачноватого, ироничного.

Известно, что алкоголь отнимает не только здоровье человека, но и его драгоценное время. Когда Раймонд Паулс бросил пить, у него освободилась масса времени для творчества.

Результат — все эти хиты и шлягеры, которые поет уже не одно поколение нашей страны.