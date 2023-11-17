Звезда Уилл Смит прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Уилл Смит нарушил свое молчание на фоне активации слухов, будто когда-то он переспал со своим партнером по фильму "Принц из Бель-Эйр" Дуэйном Мартином.

Эта история полностью сфабрикована, и заявление однозначно ложное, - так прокомментировал представитель актера People заявление, поданное бывшим помощником звезды Билалом.

Билал настаивал, будто он был свидетелем предполагаемого сексуального контакта во время выступления в подкасте "Unwine With Tasha K".

Жена Смит, Джада Пинкетт Сми, уже опровергла это утверждение:

Это человек, который пытался вымогать деньги, но это не сработало. Мы собираемся подать в суд, — объяснила она.

Последние семь лет пара жила раздельно, но они по-прежнему поддерживают друг друга, оставаясь в законном браке и не планируя разводиться в настоящее время.