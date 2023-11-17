Под Кобрином в подвале церкви нашли останки 20 людей, включая 13 детей

Накануне в деревне Буховичи Кобринского района начались строительные работы в Свято-Покровской церкви. В строительных целях был раскопан пол земляного подвала, и перед рабочими предстала жуткая картина.

В земле подвала были найдены человеческие кости, после чего на место прибыли правоохранители и сотрудники Следственного комитета Беларуси.

Внимательно изучив останки, сотрудники СК пришли к выводу, что они принадлежат как минимум 20 людям. Также выяснилось, что среди останков были и детские кости, принадлежавшие 13 несовершеннолетним. Предполагается, что захоронение было сделано более 80 лет назад.