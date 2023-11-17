В Россонском районе рыбак спас выпавшего из лодки друга

17 ноября около 13:00 по минскому времени чуть не произошла трагедия: недалеко от деревни Дворище Россонского районе двое рыбаков отправились вплавь на лодках по озеру Межево.

Один из рыбаков потерял равновесие, упав в воду, ввиду чего спасатели срочно направились на место событий. К счастью, помощь сотрудников МЧС незадачливому рыбаку не понадобилась.

Дело в том, что упавшего в воду друга спас его товарищ-рыбак, который также передвигался по озеру на лодке. Известно, что выпавший в воду мужчина 1959 года рождения от госпитализации отказался.