В Каменецком районе грибник умер, перепутав бледную поганку с сыроежками

19:23 2023-11-17
В Каменецком районе грибник умер, перепутав бледную поганку с сыроежками

В ноябре на территории Каменецкого района Брестской области зафиксирован один случай летального отравления грибами.

В течение ноября в Каменецком районе зарегистрировали два случая отравления грибами, один из которых оказался смертельным. Известно, что умерла пенсионерка, собиравшая грибы вместе с 45-летним мужчиной.

Медики смогли установить, что погибшая и её товарищ собирали и употребляли в пищу сыроежки, предварительно пожарив их на сковороде. Впоследствии выяснилось, что среди сыроежек попалась одна бледная поганка.

Пострадавший 45-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу Бреста, где состояние его здоровья удалось стабилизировать.

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