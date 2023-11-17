В Каменецком районе грибник умер, перепутав бледную поганку с сыроежками

В течение ноября в Каменецком районе зарегистрировали два случая отравления грибами, один из которых оказался смертельным. Известно, что умерла пенсионерка, собиравшая грибы вместе с 45-летним мужчиной.

Медики смогли установить, что погибшая и её товарищ собирали и употребляли в пищу сыроежки, предварительно пожарив их на сковороде. Впоследствии выяснилось, что среди сыроежек попалась одна бледная поганка.

Пострадавший 45-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу Бреста, где состояние его здоровья удалось стабилизировать.