Два поляка незаконно проникли в Беларусь на надувной лодке

17 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси сообщила, что 2 гражданина Польши нелегально пересекли белорусскую границу на надувной лодке с мотором. Известно, что поляки проникли на территорию РБ ночью 16 ноября.

По данным Госпогранкомитета, поляки попали в Беларусь по реке Буг, после чего их обнаружили и задержали. При этом в погранслужбе Польши предпочли не комментировать странный инцидент.

Сейчас задержанные поляки находятся изоляторе временного содержания (ИВС) пограничной группы Брестской области Беларуси.