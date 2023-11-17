Дочь Дэниз Ричардс накачала грудь, несмотря на предостережения звездной матери

15 ноября Сами Шин сообщила в соцсетях, что ей уже произвели пластическую операцию груди.

Девушка призналась, что, когда ей было 10 лет, она думала, что не может дождаться того момента, когда будет обладательницей такой же большой груди, как у матери.

52-летняя Дэнис Ричардс призналась, что пыталась отговорить дочь от этой затеи, так как только теперь узнала насколько токсичны грудные импланты.

Стоит отметить, что звездная мать "сделала" себе грудь в том же возрасте, что и Сами.