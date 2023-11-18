Современные способы борьбы с сорняками, которые советуют опытные агрономы

Внесение навоза тоже способствует активному размножению сорняков на участке. Их семена попадают в землю вместе с удобрением. Гербициды лишь притормаживают рост сорняков на время, но не решают проблему.
При этом они губительно действуют на здоровье человека. При перекопке семена сорняков и остатки их корней, спрятанные в глубинном слое почве, оказываются снаружи, сорная трава атакует с новой силой.
Бороться с нежелательными соседями культурных растений нужно другими методами, более грамотными и эффективными. Вот что советуют опытные агрономы.
Делайте узкие грядки, за ними легче ухаживать, их легче полоть, проще держать сорняки под контролем. Трава, которая лезет в междурядья, просто скашивается или подрезается.
Высевайте сидераты после уборки урожая на все пустующие грядки. Самый главный враг сорняков - рожь с ее густой зеленой массой и ветвистым корнем. Растение выделяет в землю вещества, ядовитые для сорных трав. Можно также попробовать посеять овес или редьку.
Мульчирование можно проделать с помощью тех же сидератов, которые срезаются ниже точки роста и просто оставляются лежащими на грядках.
Слой должен быть минимум 10 см, и его постоянно надо пополнять. Мульча лишает сорняки света, зато дает питание и влагу почве и создает механическое препятствие для ненужной растительности.
Высаживайте овощи, которые не дадут шансов сорнякам. Например, тыква, кабачок, патиссон, они угнетают рост и развитие некультурных трав. Эти овощи нуждаются в защите от сорняков на начальном этапе роста, потом уже они сами будут злейшими врагами вредных растений.
Украсьте грядки цветами. Речь идет о бархатцах. Их высаживаем рядом с культурными посадками или прямо на грядках. Они низкие и создают густой плотный ковер, через который сорнякам не пробиться.
Также бархатцы отпугивают вредителей. Бороться с сорными травами помогают и хосты, и эхинацея, и лилейники.
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