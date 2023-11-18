В Китае ради спасения нации запретили репетиторство

Власти Китая в 2021 году запретили ученикам младшей школы посещать репетиторов. Также остановлена регистрация новых вечерних школ. Как объясняет автор канала "Автора без фотошопа" на платформе Дзен, логическая цепочка такого решения вполне стройная.

Его настоящая причина в том, что для ребенка жизнь стала слишком сложной. Дети с утра до вечера учатся, а потом еще идут на дополнительные занятия. Это все начинается с младшей школы, так как в китайском обществе конкуренция просто бешеная.

Еще одна причина - большие затраты. Занятия с репетиторами стоиточень больших денег. И не каждый родитель может позволить себе такие расходы. Следовательно, права на образование и профессиональную реализацию изначально неравные.

Если к репетитору никто не ходит, вперед будут вырываться реально умные дети, а не те, кому папы и мамы оплатили частных учителей.

Плюс и в том, что городские модные и сельские школы будут уравнены в правах. И китайцы с большим удовольствием будут равномерно расселяться по пригородным районам.