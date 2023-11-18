Жителей древнеримской Помпеи погубил не только Везувий, но и их беспечность

В Древнем Риме Помпеи считались городом богатым. Он славился современными по тем временем архитектурой, коммуникациями, ремесленничеством. Горожане были счастливы в своем мире и не замечали знаков, поступавших извне.

Как отмечает автор канала "Ваша планета" на платформе Дзен, первой ласточкой приближающейся беды стало большое землетрясение, накрывшее город и его окрестности в 62-м году нашей эры.

Множество строений превратилось в руины. Есть письменные свидетельства о том, что в разлом земной коры 600 овец провалились и исчезли там навсегда.

Но предложение императора Нерона закрыть город помпейцы отвергли. Они восстановили жилища, завели новые отары овец продолжили жить дальше. Они не боялись даже жара, который исходил от Везувия, а также встрясок предгорий вулкана.

Проигнорировали люди и странное поведение животных перед началом трагедии. Накануне извержения Везувия из местных лесов исчезли птицы и дикие звери, под землю ушли родники.

И24 августа 79 года нашей эры в воздух поднялся столб вулканической пыли и пемзы. Расплавленная порода взмыла на 33 километра и рухнула на землю жутким камнепадом. Это стало концом удивительного города с его необыкновенной архитектурой...