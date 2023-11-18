Странности турецких многоэтажек, которые не встретишь в Европе

12:10 2023-11-18
Странности турецких многоэтажек, которые не встретишь в Европе

Здесь многие дома оборудованы наружными лестницами, на балконах установлены печи и водопроводные краны.

Россиянка провела зиму в Анталии и рассказала о необычных особенностях местных домов, которые ее удивили. Что вызвало недоумение у автора канала "Одна в чужом городе I О путешествиях и не только" на платформе Дзен?

Печи на балконах

Балкон в Турции – как отдельная комната. Каждая семья использует балкон по-своему: одни обустраивают оранжерею, другие - мини детскую площадку. В жару здесь завтракают, спят и принимают гостей.

Нередко можно увидеть, как на балконах оборудованы печи, где жарится барбекю. 

Поленницы во дворах многоэтажек

В Турции такое можно увидеть во многих дворах, и не только в домах, гдеесть печи. Возможно, это еще и запас для пикников, которые турки устраивают во дворах или выезжают для этого на природу.

Слив на балконе

Плиточный пол на балконе хозяйки моют из шланга, который подсоединен к специально выведенному туда водопроводному крану. Грязь смывают в установленный для этого на балконе слив.

Наружные лестницы и лифты 

Выведенные наружу лестничные пролёты обычно можно увидеть в домах, которые построены в 70-90-е годах прошлого века. Нередко снаружи оборудуют и лифт для подъема инвалидов.

Металлические бочки и панели на крышах

В Турции нет централизованного горячего водоснабжения, и воду в каждом доме греют отдельно. Черная панель передает тепло баку, вода нагревается и поступает к крану в квартире.

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