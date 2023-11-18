Ирина Безрукова похвасталась новым домом в Подмосковье

Актриса Ирина Безрукова несколько месяцев назад купила загородный участок в Московской области. А теперь она уже обживает новый дом.

Коттедж сделан по каркасной технологии и был собран довольно быстро. Но для покупки мечты 58-летняя звезде вынуждена была взять кредит, сообщает портал lady.mail.ru.

Как и большинство россиян, я купила дом в кредит. Буду его выплачивать до 2036 года. Наверное, можно было бы и подождать, подкопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас, а не каким-то абстрактным будущим, - призналась звезда.

Перспектива длительных выплат ее не пугает. Наоборот, она считает кредит стимулом работать еще больше и дольше.