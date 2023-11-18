У Славы Комиссаренко сорвался концерт в Чехии

Концерт Славы Комиссаренко был сорван в чешском городе Брно. Как рассказал местный блогер Кирилл Корупаев, через час после начала концерта комик неожиданно остановил выступление, потому что его позвали за сцену.

Спустя некоторое время артист вышел к публике и заявил: у них осталось до завершения концерта всего 2 минуты.

Слава не стал продолжать монолог, а завершил выступление шуткой, которая отличалась от контекста остального выступления. Потом охрана и сотрудники правоохранительных органов попросили зрителей срочно покинуть помещение.

Возле дверей посещения стояли полицейские машины.

Почему прервалось выступление, неизвестно. Комиссаренко и организаторы концерта не прокомментировали этот инцидент.