Российских киберспортсменов обяжут сдавать нормативы по скорости кликов мышкой

15:41 2023-11-18
Российских киберспортсменов обяжут сдавать нормативы по скорости кликов мышкой

Спортивные геймеры из России в скором времени будут обязаны сдавать тесты и экзамены, призванные установить их профпригодность.

Ожидается, что результаты нормативов для парней и девушек-киберспортсменов будут разными: так, парни будут обязаны совершить 205 кликов мышкой за полминуты, а девушки — 195 кликов за аналогичный отрезок времени.

Также российские киберспортсмены будут сдавать специальные медицинские тесты, призванные проверить их зрительную и мышечную реакции на раздражители.

Кроме того, для россиян, выступающих в киберспортивных дисциплинах, пропишут обязательные характеристики для компьютеров, компьютерных кресел и интернет-соединения.

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