Российских киберспортсменов обяжут сдавать нормативы по скорости кликов мышкой

Ожидается, что результаты нормативов для парней и девушек-киберспортсменов будут разными: так, парни будут обязаны совершить 205 кликов мышкой за полминуты, а девушки — 195 кликов за аналогичный отрезок времени.

Также российские киберспортсмены будут сдавать специальные медицинские тесты, призванные проверить их зрительную и мышечную реакции на раздражители.

Кроме того, для россиян, выступающих в киберспортивных дисциплинах, пропишут обязательные характеристики для компьютеров, компьютерных кресел и интернет-соединения.