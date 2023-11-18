Концерт Тимы Белорусских в Москве обернулся скандалом

Концерт Тимы Белорусских в Москве завершился скандалом. Шоу в ночном клубе было запланировано на 19:00, но артист на сцену вышел после 20 часов.

Певец исполнил несколько композиций, а потом неожиданно попрощался со зрителями. Белорусских заявил, поедет домой, потому как «больше не гуляет» после инцидента со сроком за запрещенные вещества. По его словам, он отправляется курить и больше на сцену не вернулся.

За музыкантом прибыла машина и увезла звезду в сторону «Москвы-Сити». Поклонники остались очень недовольны его выступлением. Посетители клуба сначала долго ждали появления кумира, но продолжения концерта не последовало.

Долго ожидали самого артиста. Он пришел нестриженый, небритый. где-то час выступил, потом ушел. Он устал. Концертом я недоволен. Он должен был петь до 11-ти, показывать нам тамаду, — поделился с Telegram-каналом Shot недовольный фанат Тимы.

Теперь поклонники требуют от звезды публичных извинений.