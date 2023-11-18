Удар Израиля по школе в секторе Газа унёс жизни более 200 человек

18 ноября новостное агентство Al Jazeera экстренно сообщило, что армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по палестинской школе "Аль-Фахура" в Газе. К настоящему моменту известно, что этот удар унёс жизни более 200 человек.

В начале ноября израильские военные уже атаковали школу "Аль-Фахура". В тот раз были убиты 12 человек, ещё 50 получили ранения различной степени тяжести.

Неделей ранее ЦАХАЛ нанесли удар по школе "Аль-Бурак" в секторе Газа, убив 25 человек и ранив 54. Также армия Израиля наносила удары по школе Усамы бен Заида, где укрывались палестинские беженцы.