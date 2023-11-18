Рэперу Гуфу грозит уголовная статья

44-летний певец Алексей Долматов, которого зрители знают, как Гуфа, выложил под песню «Тем, кто с нами» видеоролик молитвы священнослужителей. Неоднозначные действия стали причиной повышенного интереса стражей правопорядка, сообщает СтарХит.

За необдуманный поступок исполнитель столкнулся с уголовным преследованием за публичное неуважение к обществу и оскорбление религиозных чувств верующих.

У артиста на 14 декабря запланирован концерт в Москве, но его проведение под угрозой. А злополучный трек будет забанен за пропаганду запрещенных веществ, а также оправдание преступного поведения.

Его выход вызвал шквал негативной реакции общественности. Исполнитель удалил видео спустя несколько часов, после выхода, но извиняться не стал.

На эту ситуацию отреагировали правозащитники центра «Сорок сороков» и обратились в Следственный комитет РФ с требованием наказать Гуфа.