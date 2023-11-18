BloomsyBox ищет того, кто готов посмотреть 12 фильмов про рождество за 2500 долларов

16:54 2023-11-18
BloomsyBox ищет того, кто готов посмотреть 12 фильмов про рождество за 2500 долларов

Идеальную работу предлагает компания BloomsyBox. Здесь ищут того, кто захочет вдумчиво просмотреть 12 фильмов от Hallmark с рождественской тематикой. За это предлагается вознаграждение в $2500.

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Ответственный зритель, которого возьмут на работу, должен составить рейтинг лучших фильмов после просмотра предложенных вариантов.

Кроме того, ему полагаются приятные бонусы: большой запас горячего какао и две пары теплых уютных носков.

Все это должно обеспечить максимальный комфорт при просмотре фильмов.

Оценивать их "работник" будет по определенным критериям: насколько фильм оказался праздничным, был ли он слезливым и сентиментальным, как хорошо сработала актерская команда, был ли финал предсказуемым, захочется ли этот фильм посмотреть еще раз.

В предложенный для тестирования список вошли: «Лучшее время года» (2008), «Корона на Рождество» (2015), «Девять жизней Рождества» (2014), «Рождественский отпуск» (2017), «Рождественское приключение» (2016), «Призраки Рождества навсегда» (2022), «Семья на Рождество» (2015), «Засекреченное Рождество» (2014), «Трое мужчин и дитя» (2022), «Королевское Рождество» (2014), «Северный Полюс» (2014), «Рождественский поезд» (2017).

Тот, кому посчастливится занять вакантную должность, будет каждый месяц получать подарочный букет в течение всего года.

Профессиональному зрителю-эксперту также нужно будет разместить пост о каждом фильме со своим мнением о нем в Instagram, упоминая компанию BloomsyBox.

Заявки от желающих получить эту работу будут приниматься до 3 декабря.

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