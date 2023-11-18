Девушка забронировала квартиру, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт, узнав об этом, хозяйка повысила цену в три раза

18:21 2023-11-18
Девушка забронировала квартиру, чтобы попасть на концерт Тейлор Свифт, узнав об этом, хозяйка повысила цену в три раза

Желающих попасть на шоу Тейлор Свифт немало, что на руку арендодателям, которые пытаются на этом заработать. Они устанавливают запредельные цены на съемное жилье, не оставляя фанатам выбора.

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Девушка, о которой пойдет речь, приехала в Новый Орлеан, чтобы попасть на представление любимой певицы. Остановиться она решила в съемной квартире, для этого забронировала жилье заранее.

Однако случайно в переписке с хозяйкой обмолвилась о целях своего приезда в город. Дальше ситуация в корне изменилась. Хозяйка потребовала заплатить за аренду в три раза больше начальной цены.

Ариэль Стюарт поделилась этой историей в ТикТок. Для поиска квартиры она выбрала сервис аренды жилья на краткий срок Airbnb. Это был вариант с двухдневным проживанием за 800 долларов.

Расположение квартиры девушку устраивало, это было близко к месту проведения концерта. Хозяйка предложила ей отказаться от брони и найти другой вариант.

Девушка сделала встречное предложение: владелица квартиры должна сама отменить бронирование, но при этом ей следует быть готовой к санкциям, которые последуют со стороны руководства сервиса.

Переписка стала напряженной, посыпались угрозы и оскорбления. Ариэль из принципа решила не отказываться от брони и обратилась за разъяснением ситуации непосредственно к руководству сервиса аренды Airbnb.

Хозяйка тоже заняла выжидательную позицию. Чем закончится этот конфликт и на чьей стороне окажется правда, пока неизвестно. Упомянутое агентство, предоставляющее жилье в аренду, пока не ответило на заявление недовольной клиентки.

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