Дачница со стажем рассказала об основных моментах подзимнего посева цветов

18:54 2023-11-18
Дачница со стажем рассказала об основных моментах подзимнего посева цветов

Есть много цветов, которые дачники еще могут успеть посеять в землю или посадить прямо по снегу. Ноябрь вполне подходящий месяц для таких целей.

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Для начала надо определиться с выбором, понять, какие растения хочется посадить. Потом следует вспомнить об основных правилах подзимнего посева цветов.

Высеваем семена прямо в подмерзшую почву. Грядку же готовим заранее. Хорошее время - это когда на земле появилась морозная корочка.

Вам еще нужно запастись свежей рассыпчатой землей, которой будем присыпать семена. На грядке заблаговременно делаем ряды для посева.

Выбираем место, где не будет недостатка влаги или ее избытка в весенний паводок.

Предзимние посевы делаются глубже обычных. Примерная глубина - 2 см, иногда до 4 см, если семена крупные. Потом посевы надо присыпать землей, в которую добавлен перегной.

Семена сажаем сухими и в сухую землю, которую потом не поливаем.

Если почва у вас тяжелая, посевы нужно покрывать компостом и песчаным слоем. Можно приобрести в магазине качественный чернозем.

Для подзимнего посева годятся даже старые и просроченные семена. Отличный вариант для семенного материала, который нуждается в стратификации.

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