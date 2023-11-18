Руководство ХАМАС потеряло связь с военными, которые защищали заложников

Вечером 18 ноября пресс-служба палестинской организации ХАМАС экстренно сообщило, что руководство группировки лишилось связи с военными, отвечавшими за защиту заложников, взятых в плен в израильском городе Реим.

Предполагается, что из-за неспособности ХАМАС связаться с конвоирами пленных организация больше не может гарантировать их безопасность.

Боевые действия между армией Израиля и ХАМАСом начались 7 октября 2023 года, когда палестинские военные вторглись в израильский город Реим, где проходил музыкальный фестиваль.

В результате вторжения ХАМАСа в Реиме признаны погибшими 260 человек. Известно, что члены ХАМАС проникли в Реим на парапланах, взяв в заложники десятки человек.