В Минобороны Израиля пообещали «настигнуть» ХАМАС на юге сектора Газа

По мнению Галанта, израильская операция "Железные мечи" в секторе Газа будет постоянно территориально расширяться, из-за чего армия Израиля сможет "настигнуть" бойцов организации ХАМАС, ликвидировав их.

Йоав Галант уверен, что ЦАХАЛ (армия Израиля) доберётся до ключевых членов ХАМАС на юге Газы, однако сейчас израильские войска ведут боевые действия на севере анклава.

По данным ряда американских СМИ, администрация Тель-Авива предупредила правительство США о том, что операция ЦАХАЛ на севере сектора Газы продлится несколько недель.