Нужна ли уборка листьев в саду осенью: аргументы «за» и «против»

Противники уборки в саду приводят свои аргументы.

Листва образует теплый защитный слой, который укрывает корни растений в холода.

Коврик из листьев позволяет воздуху свободно проходить к корням, настил хорошо поглощает воду, которая насыщает растения.

При таянии снега слой из опавших листьев даст земле гораздо активнее поглощать влагу. За зиму почва под покрывалом из листвы не замерзает и остается мягкой и рыхлой.

Листья, оставшиеся в саду, удерживает влагу в земле надолго, не допускает появление эрозии.

Листовой опад превращается в полезное удобрение, где заводятся ценные для грунта земляные черви.

А теперь приведем доказательства тех, кто выступает за уборку листьев.

Опад не очень подходит для мульчирования, под действием влаги он делается тонким и плотным. Кислород через этот слой почти не проходит, вода не испаряется.

Листва под деревьями - рассадник вредителей и их личинок, которые зимуют там до весны.

Листья - носители спор грибковых болезней. Перезимовав в опаде, они весной активно захватят весь сад.

Попав на газон, опавшие листья после долгого лежания оставят под собой проплешины, испортив будущий зеленый ковер.

Гниение листьев приводит к появлению вредных бактерий, которые поражают деревья, особенно после солнечных ожогов.

Аргументы двух сторон достаточно убедительны, поэтому каждый дачник должен все вдумчиво взвесить и решить для себя сам, будет ли он убирать листья в саду или нет.