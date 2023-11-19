Умер звезда фильма «Улица разбитых фонарей» актер Иосиф Кошелевич

Актер Иосиф Кошелевич, которого зрители помнят по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в Санкт-Петербурге.
Об уходе из жизни 74-летней звезды сообщила пресс-служба Александровского театра. Причины смерти не разглашаются.
Иосиф Кошелевич родился в 1949-м году. В 1973-м получил диплом об окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.
Актер служил в Русском драмтеатре имени Самеда Вургуна и Государственном академическом театре драмы имени Пушкина. На экранах Кошелевич впервые появился в 70-х.
В его активе роли в таких лентах и сериалах, как «Комедия строгого режима», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Опера», «Невский», «Брежнев», «Линейный» и других.
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