Умер звезда фильма «Улица разбитых фонарей» актер Иосиф Кошелевич

Актер Иосиф Кошелевич, которого зрители помнят по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», скончался в Санкт-Петербурге.

Об уходе из жизни 74-летней звезды сообщила пресс-служба Александровского театра. Причины смерти не разглашаются.

Иосиф Кошелевич родился в 1949-м году. В 1973-м получил диплом об окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

Актер служил в Русском драмтеатре имени Самеда Вургуна и Государственном академическом театре драмы имени Пушкина. На экранах Кошелевич впервые появился в 70-х.

В его активе роли в таких лентах и сериалах, как «Комедия строгого режима», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Опера», «Невский», «Брежнев», «Линейный» и других.