Владимир Торсуев рассказал, что «Брат-3» не вышел в прокат из-за названия

Премьера фильма «Брат-3» должна была состояться 18 ноября в Москве. Главные роли в этой ленте сыграли знаменитые Электроник и Сыроежкин - актеры Юрий и Владимир Торсуевы. Однако событие не состоялось: Минкульт РФ не выдал прокатного удостоверения.

Корреспонденты КП-Новосибирск расспросили Владимира Торсуева о дальнейшей судьбе картины. Звезда заявил, что верит в то, что все разрешится. И лента получит прокатное удостоверение уже 20 ноября.

По имеющейся информации, непонимание возникло из-за названия, - сказал он.

На первоначальных постерах название фильма было «Брат ТТТ», уточнил актер. И добавил, что он и его коллеги переживают не из-за названия.