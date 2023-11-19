В конкурсе «Мисс Вселенная» победила модель из Никарагуа

Финал конкурса красоты «Мисс Вселенная» прошел в Сальвадоре. Корону победительницы 72-го конкурса завоевала 23-летняя представительница Никарагуа Шейннис Алондра Паласиос Корнехо.

Модель оказалась лучшей из 84 красавиц мира. Звание «Вице-мисс» завоевала 27-летняя Антония Порсильд из Таиланда, а «Второй вице-мисс» - 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.

Победительница «Мисс Вселенная-2023» отучилась в Центральноамериканском университете - на отделении массовых коммуникаций. Девушка играла в волейбол за команду университета, с 2016 году Шейннис участвовала в конкурсах красоты.

В будущем году конкурс «Мисс Вселенная» состоится в Мексике.